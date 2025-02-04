ضبط 3.2 طن مواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بمركز بلبيس بالشرقية

شنت إدارة تموين بلبيس حملة تموينية للمرور على المحال التجارية ومخابز ، أسفرت الحملة عن تحرير 23 محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة وتم المرور على الأسواق وأسفر عن ضبط 2 طن و 250 كيلو معجون طماطم ( كاتشب ) مجهول المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها داخل مخزن للمواد الغذائية، كما تم التحفظ على طن بن منتهي الصلاحيه ، و تحرير المحاضر الآتية ( 1365 و 1366 و348 ) جنح مركز بلبيس.

وبالإشتراك مع إدارة الطب البيطرى بمركز بلبيس تم فحص شكوى تضرر أحد المواطنين من مطعم مشويات وبالفحص والمتابعة تم تحرير محضر ضد صاحب المطعم لعدم حمل بعض العاملين شهادات صحية.

ومن جانبه، كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.