الخميس.. بدء تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن تظلمات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024 / 2025 ، ستبدأ يوم الخميس القادم، وتستمر لمدة 15 يوماً، وسداد رسوم 35 جنيه عن كل مادة مطلوب التظلم عليها.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن تلقى التظلمات تم توزيع أماكنها بواقع مقر بكل إدارة تعليمية، وذلك يوميا طول المدة المحددة عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية، بالمقار الآتية: إدارة شرق طنطا، بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية أخر شارع محب، وإدارة غرب طنطا بمقر الإدارة شارع النحاس بجوار معهد الفتيات، وإدارة شرق المحلة بمدرسة السيدة زينب الإعدادية، وإدارة غرب المحلة بمدرسة طه حسين الإعدادية بنات بشارع نعمان الأعصر، وإدارة بسيون بمسرح الإدارة التعليمية، وإدارة قطور بمقر ديوان الإدارة، وإدارة السنطة بمدرسة السنطة الإعدادية بنات، وإدارة زفتى بالمدرسة المهنية الإعدادية، وإدارة سمنود بمدرسة مجمع 25 يناير بجوار مقر الإدارة، وإدارة كفر الزيات بمقر مدرسة كفر الزيات الابتدائية خلف مجلس المدينة.

وكان اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، قد اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات الإعدادية العامة 91 ألفا 550 طالب وطالبة، وبلغت نسبة الحاصلين علي 50 % فأكثر 81.92 %.