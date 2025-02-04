سؤال برلماني بشأن تأخر تنفيذ مشروعات حياة كريمة بأسيوط

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال لكل من، رئيس مجلس الوزراء، وزير البترول، وزيرة التخطيط، ووزير المالية عن تأخر تنفيذ مشروعات التنمية الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي واستكمال البنية التحتية لمشروع حياة كريمة بمحافظة أسيوط وقرى المراكز بساحل سليم وعدد كبير من مراكز المحافظة.

وتساءلت النائبة: “لماذا توقف العمل والانتهاء من المرحله الاولي لمبادرة حياة كريمة بقري مراكز محافظة اسيوط ؟ وأين توصيل الغاز الطبيعي المدرج بخطة 2023/ 2024 لمركزي ساحل سليم والغنايم”؟.



و أوضحت عضو مجلس النواب أن المواطنين بساحل سليم يعانون من عدم الانتهاء من استكمال إنشاء مستشفى ساحل سليم المركزي، حيث أن المبنى تم بناؤه ثم توقف العمل نهائيًا من تشطيبات وتجهيزات لكي يتم تشغيله خصوصاً وأن المبني تكلف الكثير من الأموال ثم توقف العمل للاستكمال!!.



وطالبت النائبة الحكومة باستكمال الإنشاءات واستكمال البنية التحتية وتوصيل كافة المرافق ليستفيد منها المواطنين وتحقق هدف المبادرة.



وطالبت باحالة السؤال للحكومة والرد بالمعاينة على أرض الواقع بالمراكز المذكورة وسرعة إنجاز المشاريع ليستفيد منها المواطنين.