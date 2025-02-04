"قالي يا عاطل".. اعترافات صادمة لشاب قتل والده بماء النار في أبو النمرس

اعترف المتهم بقتل والده، أمام النيابة العامة، بإلقاء ماء نار عليه خلال مشاجرة نشبت بينهما في دائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة.

وفي اعترافات صادمة أوضح المتهم، أن والده كان دائمًا يقوم بتوبيخه بسبب عدم عمله، مما دفعه إلى تنفيذ جريمته.

وأضاف المتهم أنه يوم الواقعة نشبت بينه وبين والده مشادة كلامية بسبب مطالبته بمبلغ مالي، فقال له والده: "روح شوفلك شغلانة بدل مدت الأيد كل يوم والتاني يا عاطل"، على حد تعبيره، فاستشاط المتهم غضبًا، وقام بسكب ماء النار علي والده مما تسبب في وفاته ولاذ بالفرار.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيا على على التحقيقات وطلبت النيابة انتداب طيب شرعي وتشريح جثمان المتوفي وتسليم الجثمان لذويه عقب بيان الصفة التشريحية لها، لاستكمال إجراءات الدفن وجاري استكمال التحقيقات.

تلقى المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص متوفي داخل منزله بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور علي جثة "عاشور" 55 سنة، به آثار حروق متفرقة بالجسد نتيجة اعتداء بمية نار، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل نجل المجني عليه بسبب قيام الضحية بتوبيخ المتهم لكونه بدون عمل ومطالبته بالبحث عن عمل له، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وسكب مية نار على والده في مشاجرة نشبت بينهما.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.