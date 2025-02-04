ads
الثلاثاء 04 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

العلاج الحر تستهدف 574 منشأة بالدقهلية وتوصي بغلق 64 مخالفة خلال يناير

الدكتور تامر مدكور
الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور تامر مدكور  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنشطة إدارة العلاج الحر خلال يناير، فيما يتعلق بالجولات والزيارات التفقدية والمتابعات، والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تنفيذ الاشتراطات الصحية ومن ثم تقديم خدمة طبية متميزة.

وكشف “مدكور” أن عدد الجولات التفقدية على المنشآت الطبية خلال   الشهر الماضى بلغ  574  زيارة، حيث تم المرور على 242عيادة خاصة من بينها 54 غير مرخصة، ونحو 13  عيادة تخصصية ومستشفى، علاوة على 108 مراكز ومعامل.


ولفت وكيل الوزارة إلى أنه تم ترخيص 35 منشأة طبية خاصة،  وتحرير 7 محاضر إثبات حالة إلى جانب استصدار قرارات غلق لـ  64 منشأة  علاوة على فتح  18 أخرى  بالإضافة إلى فحص 6 شكاوى.


فيما أضاف  الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن الشهر شهد شن حملة مع اللجان الرقابية بأجا  أسفرت عن   المرور على 77 منشأة أخرى والتوصية بإغلاق  11 منها مخالفة.

 

إدارة العلاج الحر الدقهلية الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية