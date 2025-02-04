رسالة من 5 وزراء عرب ومسؤول فلسطيني إلى وزير الخارجية الأمريكي

أرسل خمسة وزراء خارجية عرب ومسؤول فلسطيني كبير رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عبّروا فيها عن معارضتهم لخطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة التي طالب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقا لموقع “والا” العبري، فقد شدد الوزراء في رسالتهم على أن هذه الخطة تمثل تهديدًا للأمن الإقليمي وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.

كما دعا الوزراء والمسؤول الفلسطيني في رسالتهم إلى ضرورة إشراك الفلسطينيين في جهود إعادة إعمار غزة، مع التأكيد على أن أي خطة لإعادة الإعمار يجب أن تشمل مشاركة فعالة للفلسطينيين في جميع مراحلها، بما يتماشى مع حقوقهم الشرعية.

وفي الوقت الذي يواجه فيه قطاع غزة تحديات كبيرة، أشار المسؤولون إلى أهمية العمل على تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال حلول سلمية وبتشجيع المجتمع الدولي على دعم حقوق الفلسطينيين وتوفير بيئة ملائمة لإعادة بناء القطاع بشكل مستدام.