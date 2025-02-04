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الثلاثاء 04 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهمين بسرقة جواهرجي بالإكراه في أبو النمرس بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس 4 أشخاص المتهمين بسرقة 6 ملايين جنيه من جواهرجي بالإكراه بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وتحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من جواهرجي وعامل لدبه يفيد بأنهما أثناء تواجدهما بمنطقة الصاغة بدائرة المركز لشراء ذهب، قام 4 أشخاص بسرقة مبلغ مالي قدره 6 ملايين جنيه كانت بحوزتهما.

وبعد التأكد من صحة البلاغ، وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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