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الثلاثاء 04 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل صاحب قهوة أسوان لـ5 فبراير

صورة أرشيفة
صورة أرشيفة
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اجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد حجازي محاكمة المتهم بإنهاء حياة نجل صاحب قهوة أسوان لجلسة غدا الأربعاء 5 فبراير.

وأحال المستشار شادي البرقوقي المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، المتهم ناصر صابر مشعان، 28 سنة، بكالوريوس نظم ومعلومات، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بقتل مالك المحل الذي يستأجره المتهم بسبب خلافات ومشاحنات سابقة بينهما.

وحدد المستشار محمد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى جلسة اليوم لبدء المحاكمة أمام جنايات أول درجة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد حجازي وعضوية المستشارين عزت العكلي، والسعيد عبده ومحمد مصطفى عبيد.

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