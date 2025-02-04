محافظ البحيرة تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة منذ قليل نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 -2025 م بنسبة نجاح 70.13%، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام 120 ألف و263 طالبا وطالبة، حضر منهم 119 ألفا و791 نجح منهم 84004 بنسبة 70.13%.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

كما اعتمدت محافظ البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 4622 طالبا وطالبة حضر منهم 4526 طالبا وطالبة ونجح منهم 4459 بنسبة نجاح 98.5 %.

وكذا الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع، حيث بلغ عدد المتقدمين 37 طالبا وطالبة حضر منهم 37 ونجح منهم 37 طالبا بنسبة 100%.

كما بلغ عدد المتقدمين للإعدادية من المكفوفين 11 طالبا وطالبة حضر منهم 10 طلاب ونجح 10 طلاب بنسبة 100 %.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بإعلان النتائج داخل المدارس والإدارات التعليمية بالمحافظة بدءا من الساعة الرابعة من عصر اليوم، كما سيتم رفعها إلكترونيا على الرابط الخاص بوزارة مديرية التربية والتعليم حيث سيتم الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب.

وتقدمت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بخالص التهنئة لجميع أبنائنا الطلاب متمنين لهم مزيد من التفوق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.