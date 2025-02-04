إصابة 10 جنود إسرائيليين في عملية إطلاق نار استهدفت حاجز تياسير بالأغوار

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن 10 إصابات سُجلت في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء عملية إطلاق نار استهدفت قوة عسكرية عند حاجز تياسير في الأغوار بالضفة الغربية المحتلة.

وأضافت القناة أن من بين المصابين في حالة حرجة جدًا، موضحة أن المنفذ تم استشهاده في مكان الحادث.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن مقاوما فلسطينيًا وصل إلى الحاجز قرابة الساعة 6 صباحًا وفتح النار من سلاح أوتوماتيكي صوب مجموعة من الجنود فأصاب عددًا منهم بجراح، وبعدها تحصّن داخل برج عسكري في المكان فحضرت قوة تعزيز فاشتبك معها وأصاب عددًا آخر، فاضطرت فرق الإسعاف للانتظار دقائق طويلة لحين انتهاء الاشتباك لإخلاء الجرحى.

كما أضافت المصادر بأن منفذ عملية حاجز تياسير في طوباس نجح في اقتحام برج الحراسة الذي يتواجد فيه الجنود واشتبك معهم من مسافة قصيرة جدًا.

وتشهد المنطقة تعزيزات أمنية مكثفة من قبل قوات الاحتلال التي أغلقت الطرقات في محيط الحاجز، فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول هوية المنفذ أو المصابين.