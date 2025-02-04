رجائي: لدينا مخزون استراتيجي للمواد الخام لصناعة الأدوية

قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، إن مصر لديها مخزون استراتيجي للمواد الخام لصناعة الأدوية، وهو واحد من مقومات الصناعة الدوائية في البلاد سواء الأساسية أو المزمنة، موضحا أننا تجاوزنا التحديات الاقتصادية العام الماضي وبدأ الإنتاج يعود إلى مستوياته الطبيعية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أنه أصبح لا يوجد نقص في الدوية بنسبة كبيرة تصل إلى 90%، والمخزون المتوافر يكفي من 3 : 6 شهور على الأقل، مشيراً إلى أن الصناعة الدوائية قوية ونحن نتحدث عن توطينها في مصر ولذا يجب التأكد من جاهزية المصانع بكل ما لديها من طاقات وخطوط إنتاج وموارد بشرية.