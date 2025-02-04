أحمد محمدي: الأهلي ينتظر هذا الأمر للتفاوض مع زيزو بشكل رسمي

قال الزميل أحمد محمدي، الناقد الرياضي، إن انتقال نجم الزمالك أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي وارد، مشيرًا إلى أن والد زيزو متفتح جدًا على عرض النادي الأهلي في نهاية الموسم، وغير رافض.

وأضاف "محمدي" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن النادي الأهلي لا يرغب في استخدام زيزو لاسمه كورقة ضغط على الزمالك، للتجديد، موضحًا أن الأهلي ينتظر أن يؤكد زيزو تفاوضه معه كنادي، بحيث ألا يكون الأهلي هي الورقة التي يضغط بها زيزو على نادي الزمالك لتجديد عقده.

وتابع، أن زيزو يطلب من الزمالك 100 مليون جنيه للتجديد، بالإضافة إلى 10% كنسبة والده من قيمة الصفقة، وهذا المبلغ لن يجده زيزو في الأهلي، لكنه سيحصل على مميزات مثل المشاركة في كأس العالم للأندية ومكافآت بطولات والتسويق والإعلانات.

وأردف، أن فيديو تعاقد أشرف بن شرقي مع النادي الأهلي، بلغ عدد مشاهداته 80 مليون مشاهدة وهو عائد مالي بمفرده، والأهلي يعرف جيدًا استغلال هذه النقاط، مؤكدًا أنه يرى أن انتقال زيزو للأهلي على الأرجح سيكون صعبا ولكنه في الصورة، قائلًا: "اللاعب متاح وعقده انتهى مع الزمالك ويحق له التوقيع لأي فريق ويحق لأي نادي التفاوض مع زيزو بشكل مباشر".