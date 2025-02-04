السيد منير حكمًا لمباراة المصري ووادي دجلة بكأس مصر

تختتم اليوم الثلاثاء، منافسات الدور الأول من منافسات النسخة رقم 93 لكأس مصر بمواجهتين تجمع الأول بين المصري بطل نسخة 1997 - 1998 مع وادي دجلة وصيف نسخة 2012 – 2013 على ملعب السويس الجديد وتنطلق في الثانية والنصف عصراً.

وتبدأ المباراة الثانية في الخامسة والنصف مساء على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي وتجمع بين بيراميدز حامل اللقب والمنصورة المنتمي لدوري المحترفين ووصيف نسخة 1995 – 1996.

ويدير مباراة المصري ووادي دجلة السيد منيرا حكماً للساحة، ومصطفى عطية وأحمد عبد المنعم شعبان مساعدين، وأحمد جمال شاهين حكماً رابعاً، ومحمد معاطي مراقباً للمباراة، وجمال صديقي مقيماً للحكام.

الجدير بالذكر أن المتأهل من مباراة المصري ووادي دجلة يحل ضيفاً على فريق البنك الأهلي في السابع من نفس الشهر في ثمن النهائي.

وفي نفس الدور يستضيف الصاعد من لقاء المصري ووادي دجلة فريق المقاولون العرب في الثامن من نفس الشهر.

كان فريق الجونة قد لحق بركب المتأهلين للدور ثمن النهائي بعد تفوقه أمس الإثنين على ضيفه تيم إف سي المنتمي للقسم الأول (ب) بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب خالد بشارة بمدينة الغردقة.