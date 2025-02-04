خلال 24 ساعة.. ضبط 55925 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 55925 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:
902 مخالفة السير بدون تراخيص.
14 دراجة نارية مخالفة.
41315 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
18 مخالفة موقف عشوائى.
1128 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
12 مخالفة شروط التراخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.