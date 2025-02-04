بدء تركيب الكمرات وتقدم أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية.. صور

نشرت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لبدء تركيب الكمرات وتقدم أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية.

ويمتد المشروع بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، منها 6.5 كم سطحى في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة (6 سطحية -14 علوية).

وجارٍ تركيب الكمرات في منطقة المناورة قبل محطة أبو قير، كما تنفيذ أعمال الخوازيق لأعمدة المسار العلوى في المسافة بين محطتى طوسون وفيكتوريا كما يجرى العمل في تنفيذ أساسات المحطات.

والمشروع سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية، يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

كما يهدف المشروع أيضًا إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/ اتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2,5 دقيقة.

ويحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية في محطة مصر، ومع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدى جابر، ومع ترام الرمل في محطة فيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.