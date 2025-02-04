«القومي للمرأة» ينظم ندوات توعوية بالإسماعيلية بالشراكة مع مجمع البحوث الإسلامية وجامعة قناة السويس

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع مجمع البحوث الإسلامية وجامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية عدداً من الندوات التوعوية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بتنظيم الدكتورة عبير هجرس عضوة المجلس القومي للمرأة، لبنى زكى مقررة الفرع، حيث تم عقد عددا من الندوات التوعوية بقرية هويس سرابيوم بالمحافظة بحضور 150 فردا، حيث تأتي هذه المبادرات ضمن استراتيجية المجلس القومي للمرأة لتعزيز التواصل مع القرى والمناطق الأكثر احتياجًا والتي تسهم في رفع الوعي الصحي والديني والمجتمعي في المجتمع بالتعاون مع الجهات المعنية .

هذا وتناولت هذه الندوات عددا من المواضيع الاجتماعية الهامة من بينها دور الزوجة في بناء الأسرة السوية وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المرأة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات الصحية منها الاستخدام الآمن للأدوية و كيفية تجنب آثارها الجانبية عند الاستخدام المفرط لها، كما تم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية للأطفال تضمنت عدداً من الألعاب التعليمية.

وفي السياق ذاته، تم مناقشة عدد من الموضوعات البيئية منها سبل ترشيد استهلاك المياه وتأثير الزيادة السكانية على نصيب الفرد من المياه إلى جانب تقديم ندوة حول دور منظومة التأمين الصحي الشامل، تناولت أهمية التأمين الصحي للأسرة وامتيازاته.