الحبس عامين لعاطل بتهمة السرقة في مدينة نصر

قضت محكمة جنح مدينة نصر، بالحبس عامين لعاطل لاتهامه بمزاولة أعمال سرقات متنوعة بمدينة نصر.

تعود تفاصيل الواقعة تلقي الأجهزة الأمنية عدة بلاغا بسرقات متنوعة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لمزاولته نشاطًا إجراميًّا تخصص في ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.