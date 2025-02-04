أحمد محمدي: لجنة الكرة قادرة على جلب صفقات جديدة للزمالك قبل إغلاق الانتقالات الشتوية

قال أحمد محمدي، الناقد الرياضي، والكاتب الصحفي في الشأن الرياضي، إن جمهور الكرة في مصر اعتاد أن تكون المنافسة على بطولة الدوري ما بين النادي الأهلي والزمالك حتى لو كان أي فريق منهم في أسوأ حالاته، نظرًا للجماهيرية الكبيرة لكل فريق منهم.

وأضاف "محمدي" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن تذبذب أداء الزمالك في الفترة الأخيرة سببه عدم وجود البدائل، موضحًا أن الزمالك قام مؤخرًا بعمل تجنيد لنجوم الزمالك القدامى وتشكيل لجنة كرة مكونة من الكابتن حازم إمام والكابتن محمد أبو العلا والكابتن أحمد حسام ميدو والكابتن نادر السيد وعمرو الجنايني برئاسة الكابتن حسين لبيب رئيس النادي.

وتابع، أن أول اجتماع لهذه اللجنة سيكون اليوم وهذه اللجنة مكلفة باستقطاب صفقات للزمالك على المستوى المأمول، مؤكدًا أن جماهير الزمالك تحتاج لصفقة جماهيرية ترد بها على صفقة أشرف بن شرقي وتعاقده مع الأهلي وتحتاج لأن تكون الصفقة فنية تفيد الزمالك.

وأردف، أحمد المحمدي، أن الزمالك تأخر كثيرًا في عمل صفقات للفريق لأنه لم يتعاقد إلا مع صفقتين أحمد حسام من الجونة ومحمود جهاد من فاركو، مؤكدًا أن تعاقد الزمالك مع صفقات اجنبية في الفترة الحالية سيكون صعبًا نظرًا لأن الزمالك يعاني من سيولة مالية وعدم وجود الدعم المادي، رغم ظهور بعض رجال الأعمال في الصورة مؤخرًا وتوفير مبالغ مالية للتعاقد مع اللاعبين الأجانب.

وأشار إلى أن الفترة قبل إغلاق باب القيد في الانتقالات الشتوية هي فترة قليلة جدًا، لكن الزمالك فريق كبير داخل مصر والقارة ويمكنه شراء أي لاعب على سمعة الزمالك والأسماء داخل لجنة الكرة قادرة على إقناع اللاعبين على القدوم لنادي الزمالك.