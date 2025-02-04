سكرتير بني سويف يتابع سير العمل في مشروعات تطوير الصرف والري

ترأس السكرتير العام لمحافظة بني سويف اللواء حازم محمد عزت، اجتماع اللجنة المُشكلة لمتابعة الإجراءات الخاصة بتحصيل مستحقات الدولة عن مشروعات تطوير الصرف المغطى للأراضى الزراعية بدائرة المحافظة.

ناقش السكرتير العام جهود اللجنة خلال الفترة الماضية وموقف المتحصلات خلال شهر يناير الماضي ، بجانب متابعة مستجدات وسير العمل فى مشروعات تطوير الصرف الزراعى المغطى والري المطوّر، والإجراءات اللازمة لزيادة التحصيل عن تكاليف أعمال التطوير والصيانة، مع التأكيد على تضافر الجهود، والتنسيق لتذليل أية معوقات فى هذا الجانب، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية.

حضر الاجتماع المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الموارد المائية والري، المهندس أسامة سعيد وكيل وزارة الزراعة، هيثم محمد_ مُقرر اللجنة القائم بأعمال مدير مركز المعلومات واتخاذ القرار بالمحافظة، وباقى أعضاء اللجنة من الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية.