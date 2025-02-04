مصر تحصد 26 ميدالية في ثاني أيام بطولة كأس العالم للقوة البدنية

حصد لاعبو مصر 26 ميدالية متنوعة، في اليوم الثاني من بطولة كأس العالم للقوة البدنية في نسختها الثالثة والمقامة بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة الهرم، خلال الفترة من 1 وحتى 6 فبراير الجاري.

أقيمت خلال اليوم الثاني منافسات فول باور رو، والفول باور كلاسيك رو لكل الأعمار على صعيد الرجال.

وحصد الفراعنة 26 ميدالية متنوعة بواقع 12 ميداليات ذهبية، و8 ميداليات فضية، و6 برونزيات، فيما حصل منتخب الهند على 4 ذهبيات، ثم إنجلترا وأوكرانيا بذهبية لكل منهما.

وحصل محمد منصور على جائزة أفضل لاعب في فئة الناشئين في منافسات فول باور رو، فيما حقق الأوكراني أكشر آدم جائزة أفضل لاعب في فئة الشباب في ذات المسابقة.

وفي منافسات فول باور كلاسيك رو، حصد أحمد شتيوي على جائزة أفضل لاعب ناشئي، أما جائزة أفضل لاعب شاب فحصل عليها حسين علي.

وكان منتخبنا الوطني قد حقق 11 ميدالية متنوعة في منافسات اليوم الأول بواقع 6 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، وبرونزيتين، فيما حصل منتخب إنجلترا على ميداليتين ذهبيتين، ثم الهند ونيجيريا بذهبية لكل منهما.

وتوج ثلاثة رباعين مصريين بلقب أفضل لاعب على مستوى فئته العمرية وهم: فاطمة الزهراء في مسابقة فول باور رو فئة الناشئين، وأحمد علي إبراهيم في كلاسيك رو رجال، وأحمد توفيق في فول باور رو رجال.

وتشهد البطولة مشاركة 630 لاعبا ولاعبة يمثلون 23 دولة، ونجح الاتحاد المصري للقوة البدنية في إقامة نسختين مميزتين على مدار العامين السابقين، الأولى في الغردقة عام 2023، والثانية في شرم الشيخ عام 2024، وحظيت النسختان بإشادة واسعة من مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة وجميع المشاركين الذين أشادوا بالتنظيم.