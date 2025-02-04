الأنبا أغابيوس.. 36 عامًا من الخدمة على كرسي إيبارشية ديرمواس ودلجا

ولد الأنبا أغابيوس، مطران إيبارشية ديرمواس ودلجا بمحافظة المنيا، في 2 أبريل 1944 بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

حصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1968، وعمل مهندسًا زراعيًا قبل أن يكرس حياته للخدمة الكنسية.

محطات رهبنته

ترهبن في 15 ديسمبر 1977.

سيم أسقفًا في 13 نوفمبر 1988.

التجليس علي الكرسي : تولى رعاية إيبارشية ديرمواس ودلجا في 5 أغسطس 1989.

ترقى إلي مطران في 20 نوفمبر 2022.

خلال فترة خدمته، عاصر الأنبا أغابيوس عدة بطاركة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من بينهم:

-البابا شنودة الثالث: البطريرك الـ117 (1971-2012).

-البابا تواضروس الثاني: البطريرك الحالي الـ118 (منذ 2012).

استمرت خدمته على كرسي إيبارشية ديرمواس ودلجا لمدة تقارب 36 عامًا، حيث تولى المسؤولية في أغسطس 1989 حتى وفاته في 4 فبراير 2025.

تعد إيبارشية ديرمواس ودلجا من الإيبارشيات النشطة في محافظة المنيا، وتضم العديد من الكنائس القبطية الأرثوذكسية التي تخدم المجتمع المحلي. خلال فترة خدمته، كان الأنبا أغابيوس معروفًا بتفانيه في الرعاية الروحية والاجتماعية لأبناء الإيبارشية، وشارك في العديد من الأنشطة والفعاليات الدينية والاجتماعية.

توفي الأنبا أغابيوس في 4 فبراير 2025 عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد رحلة طويلة من الخدمة والعطاء.