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الثلاثاء 04 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة عاطلين في الشروع بقتل شاب وسرقته بالحي العاشر

صورة أرشيفة
صورة أرشيفة
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أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة عاطلين أجنبيين بتهمة الشروع في قتل شاب، وسرقته بالحي العاشر، للمحاكمة الجنائية.

وكان مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات مصابا إثر ادعاء مشاجرة بالحي العاشر.

التحريات الأولية كشفت أن المصاب يدعى إبراهيم يبلغ من العمر 38 سنة، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد مجهولين، افتعلوا معه مشاجرة أمام مطعم بالحي العاشر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.
وأضافت التحريات أن المتهمين أحدثوا بالمجني عليه طعنة نافذة بالصدر، وأخرى أسفل الذقن ثم سرقوا متعلقاته الشخصية وأوراقه الشخصية ولاذوا بالفرار.
وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين واعترفوا ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

احالة عاطلين أجنبيين الشروع في قتل شاب الجنائية