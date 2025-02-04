بلدية طمون: جيش الاحتلال أجبر نحو 15 عائلة على النزوح القسري

قالت بلدية طمون، بالضفة الغربية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجبر نحو 15 عائلة على النزوح القسري من مواقع عدة في البلدة.

وأضافت بلدية طمون، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال جرف أكثر من 3 كلم من شوارع البلدة، وفصل الأحياء عن بعضها لمنع تواصل السكان.

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عن استشهاد أكثر من 47 ألفا وإصابة أكثر من 111 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية ومرافق الحياة الأساسية.

وكان سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، قد بدأ يوم الأحد، 19 يناير، والذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.

يذكر أنه تم الإعلان يوم الأربعاء 15 يناير عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا 19 يناير، وهو ما أعقبه تسليم حماس لثلاث محتجزات إسرائيليات، بجانب إفراج الاحتلال عن 90 أسيرًا فلسطينيًا.