13 فبراير.. مجلس كنائس الشرق الأوسط يفتتح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

يفتتح مجلس كنائس الشرق الأوسط بالشراكة مع مجلس كنائس مصر، أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس، وذلك من يوم الخميس 13 فبراير 2025، بمقر الكنيسة الإنجيلية بروض الفرج 32 شارع محمد حسن الحلواني أمام كوبري الساحل خلف مستشفى الرمد بروض الفرج، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء .

ومن المقرر أن يشارك في اللقاء قيادات الكنائس المسيحية بمختلف طوائفها ، وبمشاركة القس رفعت فكري الأمين المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، وراعي الكنيسة الإنجيلية بروض الفرج.

الجدير بالذكر استقبل الأنبا مكاري أسقف عام شبرا الجنوبية القس رفعت فكري، الأمين المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط وراعي الكنيسة الإنجيلية بروض الفرج؛ لدعوته لحضور بداية انطلاق أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس يوم ١٣ فبراير الجاري بمقر الكنيسة الإنجيلية بروض الفرج.