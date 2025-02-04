حماس: الاحتلال يواصل مراوغته في تنفيذ المسار الإنساني باتفاق وقف إطلاق النار

أعلنت حركة حماس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل مراوغته في تنفيذ المسار الإنساني باتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يتعمد تأخير وإعاقة دخول المتطلبات الأكثر أهمية وإلحاحًا إلى قطاع غزة.

وأضافت "حماس" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن العدوان الإسرائيلي خلف دمارًا كبيرًا في شمال القطاع وأعدم مظاهر الحياة فيه.

وتابع، أن هناك تدمير شبه شامل للمنازل والمستشفيات وآبار المياه والمدارس والبنية التحتية، موضحة أن عمليات الإغاثة تمثل مسارًا مركزيًا في اتفاق وقف إطلاق النار.

وأردفت حماس: "ندعو الوسطاء للتدخل ومعالجة الخلل في تطبيق البروتوكول الإنساني في الاتفاق".