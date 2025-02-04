الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعلن وفاة الأنبا أغابيوس مطران ديرمواس بالمنيا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، وفاة الأنبا أغابيوس، مطران إيبارشية ديرمواس ودلجا بمحافظة المنيا، عن عمر ناهز 81 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث وافته المنية في أحد مستشفيات القاهرة.

ولد الأنبا أغابيوس في 2 أبريل 1944 بمدينة الزقازيق، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة، ثم التحق بالسلك الرهباني، حيث كرس حياته للخدمة الكنسية، تمت سيامته أسقفًا لإيبارشية ديرمواس ودلجا عام 1995، ثم نال رتبة المطرانية لاحقًا، وكان من الشخصيات الدينية البارزة التي قدمت خدمات روحية واجتماعية لأبناء الإيبارشية.

من المقرر أن تقام صلوات الجنازة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، وعدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى جانب حضور واسع من أبناء الإيبارشية والمحبين.

وقد نعت الكنيسة الراحل ببيان رسمي، مؤكدةً أن حياته كانت مثالًا للعطاء والتفاني في خدمة الكنيسة وشعبها، مشيرةً إلى أنه سيظل في ذاكرة الكنيسة كمطران محب ومخلص لرعيته

خلال فترة خدمته، كان الأنبا أغابيوس معروفًا بتفانيه في الرعاية الروحية والاجتماعية لأبناء الإيبارشية، وشارك في العديد من الأنشطة والفعاليات الدينية والاجتماعية.