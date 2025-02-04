صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 29,772.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.38%، ليغلق عند مستوى 3,157.54 نقطة.

كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.9%، ليغلق عند مستوى 8,522.01 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.74%، ليغلق عند مستوى 11,652.38 نقطة، كما ارتفع مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.73%، ليغلق عند مستوى 6,789.71 نقطة.

وارتفع أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.14%، ليغلق عند مستوى 13,107.83 نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.1% ليغلق عند 36,991.85 نقطة