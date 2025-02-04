إكرام بدر الدين: مصر بذلت جهودًا مكثفة لإيصال 300 شاحنة إغاثية إلى غزة

أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر لها دور مهم جدًا على مستويات متعددة وأبرزها الجانب الإنساني فيما يتعلق بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، موضحًا أن مصر بذلت جهودا مكثفة عبر 300 شاحنة إغاثية وصلت قطاع غزة منذ بداية وقف إطلاق النار.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن مصر عملت لفترة كبيرة لإدخال ما يمكن من المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر على مدار أشهر طويلة، مشيرًا إلى أن الغرض هو تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعاني منها أهالي غزة في ظل النقص الشديد في جميع الخدمات.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر تقدم أيضا أمرا إنسانيا وهو استقبال المصابين ومرافقيهم في مستشفياتها ويتم علاجهم وفق كل حالة بعض فحصها، وهو ما يوضح جود مصر في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وهو دائما عهد مصر منذ عام 1948.