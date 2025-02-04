«تكنولوجيا الأغذية» يناقش دور مخلفات التمور في تصنيع المنتجات الغذائية

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامج عملي بعنوان "التقنيات الحديثة لتعبئة وتصنيع التمور" لعدد من طلاب الجامعات بمقر معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية.

وقال الدكتور شاكر عرفات، مدير المعهد، إن محصول التمور في مصر يعد محصولا استراتيجيا حيث تحتل مصر المرتبة الأولى عالميا وهناك تزايد مستمر في أعداد النخيل في كافة محافظات مصر ويعتبر إنتاج التمور في مصر أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي والذي يسهم في زيادة الصادرات للأسواق الخارجية وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية وخلق فرص العمل.

وأضاف عرفات، يعد التمر مادة غذائية غنية بالكربوهيدرات ومصدر جيد للعناصر المعدنية كالحديد والبوتاسيوم والمنجنيز ومصدر معتدل لكل من الكالسيوم والمغنسيوم ومصدر جيد للألياف الغذائية، وفي حال تناول الإنسان 15 تمرة يوميا، والتي يقدر وزنها بحوالي مائة جرام، فإن مثل هذه الكمية من التمور تمد جسم الإنسان بكامل احتياجاته اليومية من الماغنيسيوم والكبريت والنحاس، كما تمد الجسم بنصف احتياجاته من الحديد وربع احتياجاته من البوتاسيوم والكالسيوم.

وأشار دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تقديم مفاهيم وتقنيات حديثة في مجال تعبئة وتغليف منتجات التمور وكذلك صناعة المنتجات الغذائية القائمة على التمور، يستعرض البرنامج أبرز التطبيقات العملية لتطوير وتحسين جودة التمور ومنتجاتها، مع التركيز على الابتكار في التصنيع والالتزام بالمعايير العالمية للجودة والسلامة الغذائية، وذلك لتدريب طلاب الجامعات في هذا القطاع الحيوي لتأهيلهم لسوق العمل.

وتناول البرنامج التدريبي محاضرة نظرية إنتاج التمور فى مصر أنواعها والقيمة الغذائية للتمور والمواصفة القياسية للتمور وأيضا محاضرة عن الأهمية التطبيقية والغذائية لمخلفات التمور والاستفادة من المنتجات الثانوية وزيادة القيمة المضافة لها.

وتم تدريب الطلاب على تصنيع بودر التمر - تصنيع الدبس – مربى البلح – عصير التمور – عجوة بالشكولاتة – اسبريد البلح من مفروم العجوة – بديل للبن من نوى البلح – وتحليه لبعض المشروبات مثل الكركديه بشراب التمر بدلا من السكر.