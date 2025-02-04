المطران بو نحم يزور مدرسة يسوع ومريم ويحتفل بعيد القديسة كلودين

زار راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة، المطران أنطوان بو نحم، مدرسة يسوع ومريم - الربوة في إطار جولته السنويّة على أقسام المدرسة.

شملت الزيارة لقاء خاصًا مع تلامذة الصف الثالث ثانوي، حيث استمع إلى أسئلتهم وأجاب عليها.

ومن أبرز محطات الزيارة كانت الاحتفال بالقداس الإلهي بمناسبة عيد القديسة كلودين شفيعة المدرسة، حيث ترأسه المطران بو نحم، بمشاركة النائب العام المونسنيور شربل غصوب، المسؤول عن الإدارة العامة في مدارس الأبرشيّة، ورئيس المدرسة الخوري موسى الحلو، إلى جانب لفيف من الكهنة العاملين في المدرسة وراهبات يسوع ومريم، وبحضور أسرة المدرسة من أساتذة وإداريين وموظفين وتلامذة.

في عظته، شدّد المطران بو نحم على أهمية اتخاذ القرارات الصائبة من خلال التربية التي يتلقاها التلامذة، مؤكدًا ضرورة التمييز بين الخطأ والصواب.

كما دعا إلى إعادة النظر في أولويات الحياة المسيحيّة وعيش الفضائل، معبّرًا عن ضرورة التمسك بحياة القديسة كلودين التي استطاعت تحويل واقع الخوف والظلم إلى فرصة جديدة من خلال إيمانها القوي بالرب.

وفي ختام القداس، تم تكريم عدد من الموظفين الذين أمضوا 25 عامًا في خدمة المدرسة، تقديرًا لجهودهم المتواصلة.