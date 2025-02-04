«الزراعة»: اجتياز معامل مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس تجديد اعتماد «الإيجاك»

أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع، حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس عن تجديد الاعتماد السنوى من المجلس الوطني للاعتماد “الإيجاك”.

وقالت بلابل، إن ذلك الاعتماد يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به المعامل في مجال سلامة "البطاطس" سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، وأن ذلك فى إطار توجيهات الوزير بمتابعة العمل نحو مواصلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لجميع العاملين فى القطاع الزراعي ودعم الصادرات المصرية بها يساهم فى حماية سمعة البطاطس المصرية داخليا وخارجيا.

وأضافت "بلابل" أن المشروع يحتوى على معامل مجهزة بأحدث الأجهزة العلمية في مجال الكشف عن مرض العفن البني الذي يصيب البطاطس، وأن المشروع يقوم بدور مهم في فحص وتحليل البطاطس والتأكد من سلامتها سواء للسوق المحلي أو للتصدير لمختلف الأسواق العالمية لما تتمتع به البطاطس المصرية من جودة عالية.

من ناحية أخرى قامت الدكتورة شيرين عبد المعز والدكتور محمد توفيق ممثلا عن المجلس الوطني للاعتماد “الايجاك” بزيارة لمتابعه معامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، وذلك لتجديد اعتماد معامل المشروع للأيزو 17025:2017 وأشاد فريق الإيجاك بالمجهود المبذول بمعامل المشروع.

ويذكر أن معامل المشروع حاصلة على شهاده الأيزو منذ خمس سنوات في 2020.