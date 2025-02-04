جامعة حلوان تطلق سلسلة من القوافل الطبية ضمن مبادرة «بداية»

تواصل جامعة حلوان دورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال مجموعة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تستهدف بناء الإنسان المصري وتطوير قدراته، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقت في سبتمبر 2024.

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تضع في مقدمة أولوياتها المشاركة الفعالة في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تنفيذ برامج تنموية متكاملة تستهدف كافة فئات المجتمع.

وأضاف: "نحرص على تقديم نموذج متميز للجامعة في خدمة مجتمعها، حيث نوظف كافة إمكانياتنا وخبراتنا الأكاديمية والبحثية لخدمة المواطن المصري وتحسين جودة حياته".

كما نظمت الجامعة سلسلة من القوافل الطبية التنموية المتكاملة شملت مناطق متعددة مثل وحدة الرعاية الصحية الأولية بأم خنان بالحوامدية، وجمعية حماية البيئة من التلوث بحي طرة، ومركز واحة المنتجين بمساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر، كما نفذت الجامعة حملات توعوية صحية شاملة في مستشفى بدر الجامعي والكليات المختلفة تناولت قضايا صحية متنوعة.

وأطلقت الجامعة عدة مبادرات رائدة مثل "صنع في جامعة حلوان" و"إعادة تدوير الإطارات المطاطية" و"أسبوع الخدمة العامة" لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية، كما نظمت الجامعة الملتقى الثاني لتعزيز الابتكار بين الطلاب بهدف دعم ريادة الأعمال.