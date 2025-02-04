الفوج الثالث من طلاب جامعة قناة السويس يزورون جناح "الداخلية" بمعرض الكتاب

زار الفوج الثالث من طلاب جامعة قناة السويس، جناح وزارة الداخلية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي الوطني لدى طلابها.

وتعليقًا على الزيارة ـ أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن زيارة جناح وزارة الداخلية تعكس اهتمام الجامعة بغرس قيم الوطنية والانتماء لدى طلابها، مشيرًا إلى أن تفاعل الطلاب مع محتويات الجناح، خاصة ما يتعلق بتاريخ الشرطة المصرية ودورها في حماية الأمن القومي، يعزز من إدراكهم لأهمية المؤسسات الوطنية في الحفاظ على استقرار الدولة.

وأضاف "مندور" أن الجامعة تحرص دائمًا على تنظيم مثل هذه الزيارات التي تساهم في تشكيل وعي طلابها، وتزويدهم بالمعلومات التي تمكنهم من تقدير الجهود المبذولة في تحقيق الأمن والاستقرار.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على أهمية اطلاع الطلاب على الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الداخلية في حماية المواطنين، مشيرًا إلى أن الجناح قدم رؤية متكاملة عن استراتيجيات الوزارة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتعزيز حقوق الإنسان، وتطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن إدراج دراسة حول التعامل الأمني مع الأشخاص ذوي الإعاقة غير المرئية في مناهج كلية الشرطة، يعكس توجه الوزارة نحو ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ضمن منظومتها التدريبية.

جاءت الزيارة بإشراف الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبة عبد المنعم، مستشار النشاط الثقافي. كما شارك وفد من أسرة طلاب من أجل مصر في الزيارة، بإشراف الدكتور محمد الباز، منسق الأسرة، والأستاذ عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ ياسر عبد المجيد، مدير إدارة الأسر الطلابية، والطالب محمد شريف، مقرر الأسرة.

وفي إطار الاحتفال بالذكرى الـ73 لـعيد الشرطة، لفت البحث الوثائقي (25 يناير .. ملحمة وطنية خالدة) أنظار الطلاب، حيث استعرض تفاصيل بطولة رجال الشرطة في مواجهة القوات البريطانية في الإسماعيلية عام 1952، والتي أسفرت عن استشهاد 50 بطلًا وإصابة 80 آخرين، في ملحمة سجلها التاريخ بمداد من الفخر.

اطلع طلاب جامعة قناة السويس على مكتبة دراسات مكافحة الإرهاب والتطرف، التي ضمت أبحاثًا فائزة في مسابقات بحثية نظمتها الوزارة، إلى جانب مكتبة المناهج الدراسية الخاصة بكلية الشرطة، والتي تضم مواد قانونية وشرطية متخصصة. كما تفاعل الطلاب مع دليل الخدمات الأمنية الإلكترونية، الذي يمكن تحميله على الهواتف المحمولة عبر الماسح الضوئي (QR Code)، إلى جانب توفره بلغة برايل للمكفوفين ولغة الإشارة لضعاف السمع، مما يعكس توجه الوزارة نحو إتاحة المعلومات الأمنية لكافة فئات المجتمع.

تأتي مشاركة طلاب جامعة قناة السويس في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يستضيف هذا العام 1200 ناشر و5250 عارضًا من 70 دولة، ضمن استراتيجية الجامعة لتعزيز الثقافة والوعي بين طلابها، وتؤكد هذه الزيارة على التزام الجامعة بدورها في إعداد جيل واعٍ بقضايا وطنه، ومدركًا لأهمية التعاون بين الشعب ومؤسسات الدولة في تحقيق الأمن .