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الثلاثاء 04 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى رحيل القديس أبي فام الجندي

ارشيف
ارشيف
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، بذكرى رحيل القديس أبي فام الجندي الأوسيمي، ولد القديس في بلدة أوسيم لأبوين تقيين، أنسطاسيوس وسوسنة، ونشأ على التقوى والرحمة. 

خلال فترة اضطهاد المسيحيين في عهد الإمبراطور مكسيميانوس، قبض عليه، وفي الليلة التي سبقت محاكمته، ظهر له رئيس الملائكة ميخائيل ليقويه، بعد تعذيبه بوحشية، نال إكليل الشهادة. 

يذكر أن الكنيسة تحتفل أيضًا في 3 أغسطس بتذكار تكريس كنيسة القديس أبي فام الجندي الأوسيمي في مدينة طما. 

يعتبر القديس أبي فام رمزًا للشجاعة والإيمان، وتُقام الصلوات والقداسات في هذه المناسبة لتكريمه واستلهام معاني التضحية والثبات من سيرته.

الأرثوذكسي رئيس الملائكة ميخائيل ذكرى رحيل