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الثلاثاء 04 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سنغافورة بصدد تسليم الدفعة السابعة من المساعدات الإنسانية إلى غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
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أعلن وزير خارجية سنغافورة «فيفيان بالاكريشنان» اليوم - الثلاثاء - عزم بلاده تسليم الدفعة السابعة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال بالاكريشنان - في تصريحات نقلتها شبكة "تشانيل نيوز آشيا"- إن هذه المساعدات تتألف من مواد غذائية وإمدادات طبية وغيرها وستقوم القوات الجوية السنغافورية بتسليمها إلى شركائها في الأردن، مشيرا إلى أن مؤسسة "رحمة للعالمين" في سنغافورة ستقوم بإطلاق حملة تبرعات أخرى لغزة خلال شهر رمضان المبارك.

وشدد بالاكريشنان على ضرورة تسليم المساعدات إلى غزة بدون عوائق، مطالبا كافة الأطراف بالتوصل إلى اتفاق من أجل المراحل المقبلة.

يشار إلى أن سنغافورة قامت منذ بداية الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في شهر أكتوبر عام 2023، بتسليم ست دفعات من المساعدات الإنسانية إلى غزة، تبلغ قيمتها أكثر من 19 مليون دولار سنغافوري.

سنغافورة المساعدات الإنسانية إلى غزة