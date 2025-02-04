ريادة الأعمال بجامعة قناة السويس 2024.. إنجازات تعزز الابتكار وتدعم المشروعات الواعدة

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير ريادة الأعمال كأحد المحاور الاستراتيجية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مبتكرة للخريجين.

وأشار إلى أن نادي ريادة الأعمال بالجامعة استطاع خلال عام 2024 تحقيق العديد من الإنجازات التي تعكس التزام الجامعة بتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلابها وباحثيها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الفعاليات التي نظمها نادي ريادة الأعمال ساهمت في دمج البحث العلمي مع الصناعة؛ ما أدى إلى توفير حلول مبتكرة لمختلف التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية.

كما أشاد بتنظيم النادي لمؤتمرات وندوات ناقشت آليات تأسيس شركات ناشئة، وجمعت بين الباحثين ورجال الأعمال، بما يعزز فرص التعاون بين الجامعة والقطاع الصناعي.

وأضاف الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة حريصة على دعم طلابها وتأهيلهم لسوق العمل من خلال توفير فرص تدريبية متخصصة في ريادة الأعمال. موضحًا أن النادي قدم خلال العام مجموعة من البرامج التدريبية التي شملت ورش عمل، ودورات تأهيلية، بالإضافة إلى إشراك الطلاب في مسابقات محلية ودولية، مما وفر لهم خبرات عملية تعزز قدراتهم في تنفيذ مشروعاتهم الريادية.

وشهد العام تنظيم الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بمشاركة 13 جامعة من إقليم القناة وسيناء، وأكثر من 20 جهة تمثل النظام البيئي لريادة الأعمال.

كما تم عقد مائدة مستديرة لمناقشة آليات تأسيس شركة مساهمة بجامعة قناة السويس، بحضور خبراء من أكاديمية البحث العلمي، البنك الأهلي، حاضنات الأعمال، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة. وأسفرت مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة التي نظمها النادي عن تأهل خمسة فرق من مسار الطلاب، وفريقين من مسار الباحثين من بين 30 فريقًا مشاركًا. كما استضاف النادي جولات "تيكني" على مدار ثلاث سنوات متتالية، إلى جانب تنظيم الدوري المصري لريادة الأعمال لإقليم القناة وسيناء بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.

فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل، شارك النادي في البرنامج الأول من الشهادة الدولية التي ينفذها مركز مصر لريادة الأعمال، والمعتمد من جامعة ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى برنامج Ripple الخاص بتدريب فرق مراكز ريادة الأعمال والحاضنات.

كما نفذ النادي برامج ما قبل الاحتضان التي استهدفت صناعات مختلفة، واستقبل أولى جولات مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار لإعداد معسكر تدريبي لتوليد الأفكار، إلى جانب تنظيم جلسات توجيهية مع خبراء في المجالات الصناعية والتجارية المختلفة. كما عمل النادي على تسويق مشروعات الباحثين، وتنظيم ندوات ومعسكرات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس لتعزيز قدراتهم.

وعلى صعيد الإنجازات، حصل فريق بحثي بالتعاون بين كلية العلوم وكلية الزراعة على المركز الأول في مسابقة تحويل النفايات إلى ألواح غذائية، التي نظمتها منظمة الإيسيسكو بالمغرب. كما انضم فريق "يعرف" إلى حاضنة أعمال Edventures، فيما فاز فريق بحثي من الجامعة بالمركز الثاني في مسار البرمجة الزراعية ضمن مسابقة الفاو. وتأهل فريق "Fish Tech" إلى نهائيات مسابقة أبو هشيمة، بينما تمكن نادي ريادة الأعمال من حصد المراكز الثلاثة الأولى على مستوى إقليم القناة وسيناء ضمن الدوري المصري لريادة الأعمال. كما حصل فريق "Pest Scanner" على تمويل من منظمة Plan الدولية، في مسابقة "رالي مصر لريادة الأعمال" التابعة لأكاديمية البحث العلمي.

في إطار دعم المشروعات الخضراء الذكية، حصل المهندسان بيتر سعد فوزي وأبانوب جرجس فوزي على المركز الأول في فئة المشروعات المحلية الصغيرة بمشروع "Recycle Try Smart IoT Fish with Solar Energy"، بينما نال الطالب أحمد فرج طايع المركز الأول في فئة المشروعات الكبيرة. كما فاز فريق "Robo Farm" بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج لعام 2024، وتمكنت سبعة مشروعات تخرج من طلاب الجامعة من الحصول على تمويل من برنامج "مشروعي بدايتي"، إضافة إلى تمويل مشروعين من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

أما على صعيد خدمة المجتمع والبيئة، فقد أطلق النادي مبادرة "سيدات رائدات" في محافظة الإسماعيلية، والتي أسفرت عن تخرج الدفعة الأولى من رائدات الأعمال. كما تم تنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل طلاب التعليم الفني، شمل تدريب عشر مدارس من مدارس التعليم الفني، إلى جانب تنظيم معسكر تدريبي لطلاب المدارس لتوليد الأفكار وتعزيز التفكير الابتكاري.

جميع هذه الفعاليات تمت تحت إشراف نادي ريادة الأعمال بجامعة قناة السويس، وبمتابعة مباشرة من الدكتورة أفنان بركات، مدير النادي، حيث لعب النادي دورًا محوريًا في دعم الابتكار وتمكين الشباب من خلال تطوير مهاراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل بمشروعات ريادية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.