المصري يستهل مشواره بكأس مصر أمام وادي دجلة

يواجه الفريق المصري البورسعيدي، اليوم الثلاثاء، نظيره فريق وادي دجلة، في إطار منافسات الدور الـ 32 بكأس مصر موسم 2024-2025.

موعد مباراة المصري ووادي دجلة بكأس مصر

وتُقام المباراة على ملعب السويس الجديد، اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة المصري البورسعيدي ضد وادي دجلة، مع البنك الأهلي في الدور الـ16 من كأس مصر، يوم الجمعة الموافق 7 مارس المقبل.

وكان قد أغلق فريق المصري البورسعيدي، صفحة مباراته الأخيرة أمام زد في الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وودع المصري بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي، عندما خسر في الدور نصف النهائي أمام بيراميدز، بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4ـ3، حيث كان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وجاءت مباريات المصري البورسعيدي في شهر فبراير كالتالي:

4 فبراير "المصري ووادي دجلة في دور الـ 32 كأس مصر".

8 فبراير "المصري والاتحاد السكندري بالجولة 12 في الدوري".

12 فبراير " المصري والبنك الأهلي في الجولة 13 بالدوري".

18 فبراير "المصري وغزل المحلة في الجولة 14 بالدوري".

22 فبراير "المصري والإسماعيلية في الجولة 15 بالدوري".

27 فبراير "المصري وسموحة في الجولة 16 بالدوري".