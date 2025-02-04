إعلام إسرائيلي: منفذ عملية «تياسير» اقتحم البرج العسكري وأطلق النار على الجنود

نقلت فضائية “القاهرة الإخبارية” عن وسائل إعلام إسرائيلي، أن التحقيق الأولي يؤكد أن منفذ عملية تياسير اقتحم البرج العسكري وأطلق النار منه على الجنود.

وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلي عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، القول إن الهجمات ستتواصل ما دامت الحكومة لم تدرك أنه من الضروري توقيع عقوبة الإعدام على المنفذين.

وشهد حاجز تياسير شرق جنين صباح اليوم الثلاثاء، عملية إطلاق نار مسلحة أدت إلى إصابة عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية المكثفة لجيش الاحتلال في شمال الضفة الغربية.