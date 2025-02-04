تشاهدون اليوم.. بيراميدز والمصري في كأس مصر ومباريات أتلتيكو وباريس سان جيرمان

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباريات كأس مصر "دور الـ32" وأتلتيكو مدريد ضد خيتافي وباريس سان جيرمان أمام لو مان.
مباريات كأس مصر "دور الـ32"
2:30 المصري ضد وادي دجلة ONsport 2
5:30 بيراميدز ضد المنصورة ONsport 1
مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة
6:00 الغرافة القطري ضد باختاكور beIN Sports AFC HD
10:00 الهلال السعودي ضد برسيبوليس beIN Sports AFC 1 HD
مباريات كأس ملك إسبانيا
10:30 أتلتيكو مدريد ضد خيتافي SSC1 HD
مباريات كأس إيطاليا
10:00 أتالانتا ضد بولونيا Starz Play App
مباريات كأس ألمانيا
9:45 شتوتجارت ضد أوجسبورج Dubai Sports 2 HD
مباريات كأس فرنسا "دور الـ16"
8:00 تروا ضد بريست beIN Sports HD 3
8:00 ليل ضد ليتورال دانكيرك beIN Sports HD 4
10:10 لو مان ضد باريس سان جيرمان beIN Sports HD 1