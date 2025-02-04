الصحة العالمية: أولوياتنا دعم تشغيل المستشفيات ومرافق الرعاية الأولية بغزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الأولويات الحالية في غزة تشمل تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة ودعم تشغيل المستشفيات ومرافق الرعاية الأولية، مؤكدة ضرورة نقل المرضى داخل غزة وخارجها لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة.

وأضافت "الصحة العالمية" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء: "أرسلنا 63 شاحنة محملة بالإمدادات الطبية إلى قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار وسنرسل 30 شاحنة أخرى خلال الأيام المقبلة"، موضحًة: "نوفر 60% من إجمالي الإمدادات الطبية و100% من الوقود اللازم للمستشفيات ومرافق الطوارئ الطبية في غزة".

وتابعت، الصحة العالمية، أنه يجب تحويل وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى سلام دائم بالمنطقة، موضحة: "نشرنا بالتعاون مع الشركاء 52 فريقًا طبيًا طارئًا من 26 منظمة، مما أسفر عن تقديم أكثر من 2.4 مليون استشارة طبية بقطاع غزة".