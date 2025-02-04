ads
الثلاثاء 04 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصحة العالمية: أولوياتنا دعم تشغيل المستشفيات ومرافق الرعاية الأولية بغزة

الصحة العالمية
الصحة العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الأولويات الحالية في غزة تشمل تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة ودعم تشغيل المستشفيات ومرافق الرعاية الأولية، مؤكدة ضرورة نقل المرضى داخل غزة وخارجها لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة.

وأضافت "الصحة العالمية" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء: "أرسلنا 63 شاحنة محملة بالإمدادات الطبية إلى قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار وسنرسل 30 شاحنة أخرى خلال الأيام المقبلة"، موضحًة: "نوفر 60% من إجمالي الإمدادات الطبية و100% من الوقود اللازم للمستشفيات ومرافق الطوارئ الطبية في غزة".

وتابعت، الصحة العالمية، أنه يجب تحويل وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى سلام دائم بالمنطقة، موضحة: "نشرنا بالتعاون مع الشركاء 52 فريقًا طبيًا طارئًا من 26 منظمة، مما أسفر عن تقديم أكثر من 2.4 مليون استشارة طبية بقطاع غزة".

منظمة الصحة العالمية غزة القاهرة الاخبارية وقف اطلاق النار الإمدادات الطبية