الصين ترد على التعريفات الجمركية الأمريكية برسوم على الفحم والغاز والنفط

بعد لحظات من دخول التعريفات الجمركية الأمريكية البالغة 10٪ حيز التنفيذ، أعلنت الصين بسرعة عن تحقيق في مكافحة الاحتكار في جوجل.

كما أعلنت وزارة المالية الصينية عن تعريفات جمركية بنسبة 15٪ على الفحم والغاز الطبيعي المسال، و10٪ على النفط الخام والمعدات الزراعية والمركبات ذات الإزاحة الكبيرة والشاحنات الصغيرة من الولايات المتحدة.

وأطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شرارة حربه التجارية، بفرض تعريفات جمركية على الصين يوم الثلاثاء، مما أثار رد فعل فوري من بكين، وسط مخاوف من العواقب الاقتصادية العالمية، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

وقالت وزارة التجارة الصينية وإدارة الجمارك يوم الثلاثاء إنه "لحماية مصالح الأمن القومي"، فرضت البلاد ضوابط التصدير على مجموعة من المعادن الحرجة: التنغستن والتيلوريوم والروثينيوم والموليبدينوم والعناصر المرتبطة بالروثينيوم.

وأضافت التجارة الصينية أيضًا إنها أضافت شركتي PVH Group و Illumina Inc الأمريكيتين إلى قائمة الكيانات غير الموثوقة، مما يعرضهما للقيود أو العقوبات، دون تفصيل ما اتهمت به الشركات.

وأشارت وزارة المالية الصينية في بيانها الذي أعلنت فيه التعريفات الانتقامية: "إلى أن فرض التعريفات الجمركية من جانب واحد من قبل الولايات المتحدة ينتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية"، مضيفة "إنه ليس فقط غير مفيد في حل مشاكلها الخاصة، بل إنه يضر أيضًا بالتعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين الصين والولايات المتحدة".

في وقت سابق، تراجع الرئيس الأمريكي عن شفا صراع اقتصادي مع كندا والمكسيك، مع تأجيل الرسوم الجمركية المهددة لمدة شهر آخر بعد محادثات في اللحظة الأخيرة.

بالنسبة للصادرات من الصين، ألغت الولايات المتحدة إعفاءً لم تواجه بموجبه الشحنات التي تقل قيمتها عن 800 دولار رسومًا جمركية اعتمدت تجار التجزئة الصينيون المشهورون مثل Shein و Temu على الإعفاء لبيع السلع الرخيصة في الولايات المتحدة.