ترامب: ينبغي أن تزود أوكرانيا أمريكا بمعادن نادرة مقابل الدعم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ينبغى أن تزود أوكرانيا الولايات المتحدة بمعادن نادرة من أراضيها، كوسيلة للدفع مقابل الدعم المالي الأمريكي لجهود الحرب لها ضد روسيا.

وأكد ترامب للصحفيين، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا مستعدة لذلك، مضيفا أنه يريد تسوية من أوكرانيا مقابل ما يقارب من 300 مليار دولار، من الدعم المالي المقدم لها من الولايات المتحدة.

وشدد الرئيس ترامب على ضرورة عقد صفقة مع كييف لتغطية ما تقدمه واشنطن لها مقابل الحصول على معادن نادرة من أراضيها وأشياء أخرى.