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الثلاثاء 04 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

العلاج الوراثي السيتوكيني.. طريقة جديدة لزيادة مناعة الجسم ضد السرطان

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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كشف الدكتورألكسندر مياسنيكوف في اليوم العالمي لمكافحة السرطان عن طريقة جديدة لعلاج السرطان تساعد على تحفيز وتنشيط مناعة الشخص المضادة للأورام، وفقا لما نشرته مجلة فيستي رو.

أعلن مياسنيكوف أن ثلاث نساء حققن نتائج جيدة باستخدام الطريقة الجديدة (العلاج الوراثي السيتوكيني-cytokinogenetic therapy) في علاج هذا المرض الخطير.

ويشير إلى أن هذه الطريقة ليست بديلة للطرق المستخدمة في علاج السرطان بل هي إضافية الجراحة، والإشعاع، والعلاج الكيميائي، والعلاج المناعي للأورام  كل هذه الطرق مجتمعة تعطي هذه النتيجة وأن الطريقة الجديدة في علاج السرطان تساعد على تحفيز وتنشيط مناعة الشخص المضادة للأورام.

ووفقا لإحدى النساء الثلاث يجب قبل كل شيء أن يكون هناك إيمان في علاج السرطان وعدم الاستسلام وقد عولج الكثيرون الذين لم يفقدوا الأمل والثقة لأنهم كانوا يبحثون دائما عن طرق أخرى تساعد على العلاج أي ليس فقط تلك التي يقدمها الأطباء بل طرق جديدة أخرى لأن العلم في تطور مستمر.

طريقة جديدة لعلاج السرطان مكافحة السرطان جديدة لعلاج السرطان تساعد على تحفيز وتنشيط مناعة الشخص المضادة للأورام العلاج الوراثي cytokinogenetic therapy