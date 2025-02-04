اليوم.. عزاء شقيق مصطفى شعبان بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

يتلقى الفنان مصطفى شعبان عزاء شقيقه الأصغر ماجد، اليوم الثلاثاء، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ورحل شقيق مصطفى شعبان عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، وتم تشييع جنازته من مسجد العطار بمنطقة البتانون في محافظة المنوفية.

ونعى مصطفى شعبان شقيقه الأصغر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى شقيقى الأصغر والغالى ماجد الذى انتقل إلى رحمة الله تعالى، أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى، اللهم اجبر قلوبنا على فراقه، وارزقنا الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

من ناحية أخرى يشارك النجم مصطفى شعبان خلال الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل بمسلسل “حكيم باشا” من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف محمد الشواف.