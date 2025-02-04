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الثلاثاء 04 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال لقائه مع بابا الفاتيكان.. وزير الصحة: مصر حريصة على دعم الأشقاء الفلسطينيين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، التزام الدولة المصرية بمساندة الأشقاء الفلسطينيين، من خلال تقديم كافة المساعدات الإنسانية وتيسير الحصول عليها، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية وعلاج المرضى ومصابي الأحداث الدامية في قطاع غزة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور خالد عبد الغفار، مع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، على هامش انعقاد القمة الدولية لحقوق الأطفال، بحضور عدد من قادة الدول والشخصيات البارزة عالمياً.

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال اللقاء جهود الدولة المصرية في تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في السودان وقطاع غزة، مؤكداً أنه يطلع على تقرير دوري لمتابعة الموقف والخدمات الطبية المقدمة للأشقاء من الشعبيين الفلسطيني والسوداني.

واستكمل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن مصر قدمت الرعاية الطبية لعدد كبير من الأطفال، إلى جانب إمدادهم بالتطعيمات الإلزامية، علاوة على علاج عشرات الأطفال المصابين بالسرطان في المستشفيات المصرية.

وأشار إلى أن الخدمات الطبية المقدمة لمصابي الأحداث في قطاع غزة، تضمنت الدعم النفسي لمساندتهم على تجاوز الصدمات النفسية والعصبية التي مروا بها، داعيا جميع دول العالم إلى المشاركة في التخفيف من آثار الأحداث التي يتعرض لها آلاف الأطفال الأبرياء.

ومن جانبه، أشاد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، بالدور المصري المحوري الذي تلعبه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه الأزمة الفلسطينية، مؤكداً أنه يحرص على التواصل الدائم للاطمئنان على الأوضاع في قطاع غزة.

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