السويد تكشف عن أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار

أعلن وزير الدفاع السويدي بال جونسون، أن بلاده ستزود أوكرانيا بحزمة مساعدات عسكرية بقيمة تزيد عن 1.2 مليار دولار.

وأشار جونسون -في مقابلة مع صحيفة كييف إندبندنت الأوكرانية- إلى أن حزمة المساعدات تعد أكبر شريحة من المساعدات العسكرية السويدية منذ بداية الحرب الروسية الكاملة في عام 2022.

وأضاف جونسون أن الحزمة تتضمن 16 قاربا قتاليا من طراز سي بي 90 مع محطات أسلحة، ومليون طلقة من ذخيرة عيار 12.7 ملم و146 شاحنة و1500 صاروخ مضاد للدبابات من طراز TOW، بالإضافة إلى 200 قاذفة مضادة للدبابات من طراز AT4.

وأوضح وزير الدفاع السويدي أن حوالي 90 مليون دولار سيتم تخصيصها لإنتاج الصواريخ بعيدة المدى والمركبات الجوية بدون طيار.

وبحسب التقرير تمثل التبرعات من مخزونات القوات المسلحة السويدية ما يقرب من 25٪ من الحزمة، بينما سيتم استخدام حوالي 45٪ للاستثمار في الإنتاج الدفاعي.

وقال الوزير السويدي "يمكن توجيه هذا نحو الاحتياجات ذات الأولوية مثل المدفعية وقدرات الضرب بعيدة المدى والطائرات بدون طيار"، مشيرا إلى أهمية التسليم في وقت القصير مهم".

وبموجب الحزمة الجديدة، سيتم تخصيص 178 مليون دولار لما يسمى بالنموذج الدنماركي لتمويل الإنتاج الدفاعي لأوكرانيا، كما سيتم تخصيص أموال أخرى لتدريب الجنود الأوكرانيين في عام 2025، بالإضافة إلى إصلاح وصيانة المعدات التي تبرعت بها السويد بالفعل.