ads
الثلاثاء 04 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد تأكد غيابه عن مباراة بتروجيت.. موعد ظهور أشرف بن شرقي في مباريات الأهلي

أشرف بن شرقي في تدريبات
أشرف بن شرقي في تدريبات الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تأكد غياب المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي الجديد، عن مواجهة الفريق أمام بتروجيت المقرر لها بعد غد الخميس في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.
وانتظم أشرف بن شرقي في تدريبات الأهلي للمرة الأولى أمس الإثنين، على ملعب التتش بعد التعاقد معه لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع الريان القطري.
وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي: إن أشرف بن شرقي بدأ تنفيذ البرنامج التأهيل والعلاج طبيعي لتجهيزه ‏للمشاركة في المران الجماعي‎.‎
وأضاف أن اللاعب المغربي سيستمر في تنفيذ البرنامج ‏التأهيلي، للتأكد من تعافيه تماما من الإصابة قبل المشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.‏

ويعاني أشرف بن شرقي يعاني من شد في العضلة الأمامية من الدرجة الأولى ويحتاج العلاج لفترة تتراوح ما بين 5-7 أيام حتى يتمكن من المشاركة في المباريات.

العضلة الامامية اشرف بن شرقى طبيب الأهلي بن شرقي الدوري المصري الممتاز