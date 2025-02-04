بعد تأكد غيابه عن مباراة بتروجيت.. موعد ظهور أشرف بن شرقي في مباريات الأهلي

تأكد غياب المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي الجديد، عن مواجهة الفريق أمام بتروجيت المقرر لها بعد غد الخميس في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

وانتظم أشرف بن شرقي في تدريبات الأهلي للمرة الأولى أمس الإثنين، على ملعب التتش بعد التعاقد معه لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع الريان القطري.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي: إن أشرف بن شرقي بدأ تنفيذ البرنامج التأهيل والعلاج طبيعي لتجهيزه ‏للمشاركة في المران الجماعي‎.‎

وأضاف أن اللاعب المغربي سيستمر في تنفيذ البرنامج ‏التأهيلي، للتأكد من تعافيه تماما من الإصابة قبل المشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.‏

ويعاني أشرف بن شرقي يعاني من شد في العضلة الأمامية من الدرجة الأولى ويحتاج العلاج لفترة تتراوح ما بين 5-7 أيام حتى يتمكن من المشاركة في المباريات.