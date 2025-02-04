لبنان يقدم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لوقف الأعمال العدائية

قدمت لبنان شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي ردًا على خرق إسرائيل للقرار 1701 ولإعلان وقف الأعمال العدائية.

وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، في تصريحات نقلتها فضائية “القاهرة الإخبارية” اليوم الثلاثاء، أن الشكوى تضمنت انتهاكات إسرائيل المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، موضحة أن انتهاكات الاحتلال تمثلت في عمليات خطف لمواطنين لبنانيين من بينهم عسكريون في الجيش اللبناني والاعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم.

وأضافت الخارجية اللبنانية، أن الشكوى تضمنت مواصلة إسرائيل اعتداءاتها البرية والجوية وتدميرها المنازل والأحياء السكنية وارتكابها انتهاكات جسيمة، موضحة أن الشكوى أشارت إلى استهداف إسرائيل دوريات للجيش اللبناني ومراسلين صحفيين وإزالتها 5 علامات محددة على الخط الأزرق.

وتابعت، الخارجية اللبنانية، أن الشكوى أكدت رفض لبنان الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية الممنهجة ورفضه إزالة إسرائيل علامات خط الانسحاب.