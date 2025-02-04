بالفيديو| أمطار ورياح ودرجات حرارة منخفضة.. الأرصاد تحذر من أسبوع شتوي بامتياز

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من غدًا الأربعاء، يتوقع أن تسود حالة جوية غير مستقرة بسبب سيطرة منخفض جوي في طبقات الجو العليا ونبدأ نشهد حالة جوية غير مستقرة أبرز عناصرها الانخفاض في درجات الحرارة.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن انخفاض درجات الحرارة غدًا لن يكون بالشكل الكبير، لكنه سيكون أقل من اليوم بمعدل درجتين تقريبًا، كما أنه سيكون هناك نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية بسرعات عالية، تصل أحيانًا لأكثر من 45 كم على الساعة على أغلب المحافظات الجنوبية، مع انخفاض درجات الحرارة الذي سيبدأ بشكل أكبر يوم الخميس وتسجل درجات الحرارة العظمى 18 درجة مئوية أو أقل.

وتابع، أنه يستمر الانخفاض في درجات الحرارة يوم الخميس مع سرعات للرياح التي ستكون موجودة ما يعطي إحساس أكبر بالبرودة ونشعر أكثر بانخفاض درجات الحرارة، موضحًا أن سرعات الرياح على البحر المتوسط تصل إلى 80 كم على الساعة ما يؤدي لأن يكون هناك اضطراب قوي جدًا في الملاحة البحرية وتصل فيه ارتفاعات الأمواج من 4 إلى 6 أمتار.

وأكد عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الهيئة أصدرت إنذارا بحريا خاصا بالبحر المتوسط بسبب الاضطراب البحري وارتفاع الأمواج التي تصل لـ 6 أمتار على البحر المتوسط، موضحًا أنه سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة على محافظات شمال الجمهورية، وبداية من يوم الجمعة ستهدأ الرياح وسيكون هناك فرص للأمطار ضعيفة وتستمر درجات الحرارة حول 17 إلى 19 درجة على القاهرة والخرائط تشير إلى درجات الحرارة لن تتجاوز الـ 20 درجة مئوية.

وأشار إلى أن الأسبوع القادم سيكون أسبوعا شتويا بشكل نسبي وأبرد أيامه الخميس والجمعة القادمين.