اليوم.. بيراميدز يبدأ حملة الدفاع عن لقب كأس مصر بمواجهة المنصورة

يلتقي فريق بيراميدز، بقيادة كرونوسلاف يوريسيتش، مع المنصورة، في الخامسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، في ختام مواجهات الدور الـ 32 بكأس مصر، موسم 2024-2025.

ويسعى بيراميدز لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره في كأس مصر، في حملة الدفاع عن اللقب الذي حققه الموسم الماضي بالفوز على زد في المباراة النهائية.

وتأهل فريق المنصورة، إلى دور الـ 32 بكأس مصر، بعد الفوز على دلفي، بهدفين مقابل هدف، في الدور التمهيدي الرابع بكأس مصر.

وينتظر فريق المقاولون العرب، الفائز من مواجهة بيراميدز مع المنصورة، في دور الـ 16 من كأس مصر، يوم السبت الموافق 8 مارس المقبل.

يدير المباراة طاقم تحكيم مكون من شاهندا المغربي حكمًا للساحة، أحمد الفار مساعدًا أول، أحمد زغلول مساعدًا ثانيًا، نورا سمير حكمًا رابعًا.

قائمة بيراميدز في مواجهة المنصورة بكأس مصر

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المنصورة في إطار بطولة كأس مصر ..

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - محمود دونجا - صامويل أومسا.

خط الهجوم: مروان حمدي - يوسف أوباما.